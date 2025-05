DEG-Trainer Chernomaz: "DEL2 ist die bessere Ausgangslage"

Dass auf die Düsseldorfer EG nach dem Abstieg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Neustart im Unterhaus bevorsteht, hat für Trainer Rich Chernomaz auch Vorteile: "Dass wir nun in der DEL2 antreten, ist die bessere Ausgangslage für uns. Es wäre sehr schwierig gewesen, ein konkurrenzfähiges DEL-Team zusammenzustellen, da es kaum noch genügend DEL-Qualitätsspieler auf dem Markt gab", sagte der neue Chefcoach der Rheinischen Post.

Wie schwierig es ist, nach einem Umbruch in der DEL2 erfolgreich zu sein, weiß der Kanadier genau: "Dafür brauchen wir nur nach Kassel und Krefeld zu schauen", sagte der ehemalige Nationaltrainer Ungarns über die künftigen Konkurrenten. Chernomaz (61) ist sich jedoch sicher, dass die DEG "ein konkurrenzfähiges Team" in der Liga sein wird. "Ob wir einen guten Start hinlegen oder nicht, bleibt abzuwarten. Aber wenn man 22 oder 23 neue Spieler ins Team holt, die noch nie miteinander oder als Gruppe gespielt haben, muss man ein gewisses Maß an Geduld aufbringen."