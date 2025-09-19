Newsticker
DEL2: Erfolgreicher DEG-Neustart in Rosenheim

DEG-Neustart in Liga zwei geglückt

Das Traditionsduell zweier früherer Meister wird erst in der Verlängerung entschieden.
Neuanfang: DEG-Trainer Rich Chernomaz
Neuanfang: DEG-Trainer Rich Chernomaz
© IMAGO/Eibner-Pressefoto/SID/Jonas Brockmann
SID
Das Traditionsduell zweier früherer Meister wird erst in der Verlängerung entschieden.

Beim Saisonstart für Eishockey-Nostalgiker hat die Düsseldorfer EG in ihrem ersten Zweitligaspiel seit 25 Jahren einen Sieg gefeiert.

Die DEG gewann bei den Starbulls Rosenheim zum Auftakt der DEL2 am Freitagabend mit 5:4 nach Verlängerung. Emil Quaas erzielte den entscheidenden Treffer vor 4425 Zuschauern.

Die DEG startet nach dem Abstieg einen Neuanfang mit runderneuertem Kader - und den beiden Vereinshelden Andreas Niederberger und Rick Amann in der Geschäftsführung. Es begann in Rosenheim, in einem Duell mit großer Historie: Ab 1988 trafen sich beide Klubs fünfmal in Serie entweder im Halbfinale oder Finale der Bundesliga-Play-offs.

