Düsseldorf findet neuen Cheftrainer

Nach dem Wechsel von Rich Chernomaz auf den Posten des Sportdirektors ist sein Nachfolger an der Bande gefunden: Harry Lange wird neuer Cheftrainer der Düsseldorfer EG.

Harry Lange ist neuer Cheftrainer der Düsseldorfer EG. Das gab der kriselnde Eishockey-Zweitligist am Freitag bekannt. Der 42-Jährige besetzt damit den Posten von Rich Chernomaz, der auf den Posten des Sportdirektors gewechselt ist. Er erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison, der sich bei „sportlich positiver Entwicklung“ um eine weitere Spielzeit verlängert.

„Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe. Ich kenne die DEL2 und weiß, wie eng es in dieser Liga zugeht und worauf es ankommt“, so Lange. Der Deutsch-Österreicher war 2013 als Profi mit dem EC Bad Nauheim in die DEL2 aufgestiegen, und hatte dort bis zu seinem Karriereende 2018 gespielt. Bis 2024 war Lange dann weiter beim EC tätig, zunächst als Assistenztrainer, dann als Headcoach.