CHL: Eisbären Berlin gegen Tappara Tampere sieglos, Bremerhaven besiegt Turku

Zwar war es an den Hausherren, durch Santtu Kinnunen in Führung zu gehen (11.), aber Berlin kämpfte sich immer besser ins Spiel und drehte im zweiten Drittel per Doppelschlag das Match. Erst erzielte Leo Pföderl im Powerplay den Ausgleich (21.), ehe Giovanni Fiore den Puck zur Berliner Führung ins Netz bugsierte (25.).