Straubing hat "einfach nur Bock" auf verspätete Premiere

Im zweiten Anlauf feiern die Straubing Tigers ihre Eishockey-Premiere in der Champions League. Erst bremste Corona die Niederbayern aus, jetzt wollen sie endlich auf internationalem Eis glänzen. „Wir haben einfach nur Bock drauf“, sagte Stürmer Tim Brunnhuber vor dem Auftaktspiel am Freitag (20.15 Uhr) beim zwölfmaligen polnischen Meister Comarch Krakau, „die CHL ist mittlerweile eine echte Hausnummer geworden, und wir wollen da was erreichen.“