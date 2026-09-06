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Eisbären Berlin kassieren nächste Klatsche

Eisbären kassieren nächste Klatsche

Die Berliner müssen auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Éric Dubois eine deutliche Pleite hinnehmen.
Die Eisbären Berlin bleiben in der DEL das Maß der Dinge und gewinnen Spiel 5 der Serie mit 4:1. Dem Rekordmeister gelingt damit die dritte Meisterschaft in Serie.
SID
Die Berliner müssen auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Éric Dubois eine deutliche Pleite hinnehmen.

Fehlstart perfekt: Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat in der Champions Hockey League (CHL) auch das zweite Spiel verloren.

Zwei Tage nach der 2:6-Pleite bei Servette Genf unterlagen die Berliner am Sonntag beim Schweizer Vizemeister HC Davos mit 2:8 (0:3, 1:3, 1:2). Nationalspieler Leo Pföderl (35., 43.) erzielte beide Treffer für die Eisbären, konnte die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.

Eisbären Berlin in Graz gefordert

Am kommenden Freitag trifft die Mannschaft des neuen Trainers Éric Dubois in Berlin auf die Graz 99ers (19.30 Uhr, Sporteurope.tv) aus Österreich. Am Sonntag empfängt das Team anschließend den dänischen Vertreter Herning Blue Fox (18.00 Uhr/MagentaTV und Sporteurope.tv) in der Hauptstadt.

Insgesamt nehmen 24 Mannschaften an der CHL teil. In der Ligaphase geht es jeweils gegen sechs unterschiedliche Gegner. Alle Teams werden in einer Gesamttabelle aufgeführt, 16 schaffen es in die K.o.-Runde. Die DEL startet erst am 17. September in die neue Saison.

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