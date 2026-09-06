Eisbären Berlin kassieren nächste Klatsche

SID 06.09.2026 • 18:04 Uhr Die Berliner müssen auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Éric Dubois eine deutliche Pleite hinnehmen.

Fehlstart perfekt: Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat in der Champions Hockey League (CHL) auch das zweite Spiel verloren.

Zwei Tage nach der 2:6-Pleite bei Servette Genf unterlagen die Berliner am Sonntag beim Schweizer Vizemeister HC Davos mit 2:8 (0:3, 1:3, 1:2). Nationalspieler Leo Pföderl (35., 43.) erzielte beide Treffer für die Eisbären, konnte die deutliche Niederlage aber nicht verhindern.

Eisbären Berlin in Graz gefordert

Am kommenden Freitag trifft die Mannschaft des neuen Trainers Éric Dubois in Berlin auf die Graz 99ers (19.30 Uhr, Sporteurope.tv) aus Österreich. Am Sonntag empfängt das Team anschließend den dänischen Vertreter Herning Blue Fox (18.00 Uhr/MagentaTV und Sporteurope.tv) in der Hauptstadt.