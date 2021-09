DEL: Abstieg, Termine, Zuschauer - alles Wichtige zur Saison 2021/22

So dürfen die in Baden-Württemberg beheimateten Bietigheim Steelers in ihrer ersten DEL-Saison die kompletten 4.500 Plätze voll machen. Auch der ERC Ingolstadt darf seine volle Kapazität von 4800 Plätzen ausreizen. Denn in Bayern gilt, wie in im Nachbar-Bundesland, eine Minimum-Erlaubnis von 5000 Zuschauern pro Halle.