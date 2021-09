Eishockey, PENNY DEL: Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers LIVE auf SPORT1

Passend dazu gingen beide Teams in der Vorsaison jeweils zweimal als Sieger vom Eis. Was für die Franken spricht, ist der Heimvorteil, denn bei neun dieser zehn Partien gewann jeweils der Gastgeber. SPORT1 überträgt das bayerische Duell am kommenden Sonntag live ab 18.55 Uhr im Free-TV sowie parallel im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Als Kommentator ist Alex Kunz im Einsatz.