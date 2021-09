PENNY DEL: Krefeld Pinguine entlassen Trainer Donatelli - Sacharkin übernimmt

In der Tabelle ist Krefeld nach vier Spieltagen Vorletzter. Am Montag holten die Pinguine ohne den erkrankten Donatelli an der Seitenlinie beim 2:3 nach Verlängerung gegen den zwölfmaligen Meister Adler Mannheim ihren ersten Punkt der Saison. Erstmals seit 15 Jahren kann man wieder aus der DEL absteigen (DATEN: Die Tabelle der DEL).