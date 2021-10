Corona: Auch Iserlohns Heimspiel gegen Düsseldorf verschoben

Die komplette Iserlohner Mannschaft hatte sich am Sonntag in behördlich angeordnete Corona-Quarantäne beziehungsweise häusliche Isolation begeben. Bereits am Samstag waren zwei PCR-Tests positiv ausgefallen, zahlreiche Spieler hätten bereits Symptome einer Corona-Erkrankung aufgewiesen, hieß es seitens des Klubs.