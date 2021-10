DEL heute live: Kölner Haie - Krefeld Pinguine im TV und Stream bei SPORT1

Seitdem gab es immerhin zwei Auswärtssiege in Ingolstadt, nun will man die Fans mit einem Heimerfolg im Prestigeduell glücklich machen. Ob das gelingt, zeigt SPORT1 am Sonntag live ab 16:55 Uhr im Free-TV sowie parallel im 24/7-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Als Kommentator ist Konstantin Klostermann im Einsatz.