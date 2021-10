DEL: Krefeld holt ehemaligen Nationalspieler Lewandowski

Lewandowski war 2003 an 242. Stelle vom NHL-Rekordsieger Montreal Canadiens gedraftet worden, eine Partie in der besten Eishockey-Liga der Welt absolvierte er jedoch nie. In der DEL stand er bereits für die Eisbären Berlin, die Kölner Haie, Adler Mannheim und die Düsseldorfer EG auf dem Eis.