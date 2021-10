DEL live auf SPORT1: Adler Mannheim - ERC Ingolstadt im TV, Stream

Am 11. Spieltag der PENNY DEL steht das Duell der beiden Playoff-Halbfinalisten aus der Vorsaison auf dem Programm. Während Mannheim erwartungsgemäß ganz vorne in der Tabelle mit dabei ist, hat Ingolstadt durchaus einige Anlaufschwierigkeiten in der neuen Spielzeit, derzeit liegen die Panther nur auf Rang acht.