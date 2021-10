DEL: Phantomtor bei Augsburg vs. Nürnberg - aber keine Konsequenzen!

Nürnbergs Manager Stefan Ustorf, der am Dienstag den neuen Trainer der Ice Tigers vorstellen will, hatte das Gespann um die Hauptschiedsrichter Andrew Bruggeman und Andre Schrader sowie den Eismeister nach eigenen Angaben allerdings schon beim Aufwärmen auf den Riss im Netz des betroffenen Tores hingewiesen - allem Anschein nach vergeblich: Just an dieser Stelle flog Payerls Schuss ins Tor.