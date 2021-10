Eishockey, PENNY DEL: Rowe neuer Cheftrainer in Nürnberg

Der 65 Jahre alte Amerikaner mit Europa-Erfahrung wird am Mittwoch in Franken erwartet und bereits am Freitag beim Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine hinter der Bande stehen. Rowe, der zuletzt bis März 2020 Trainer der Black Wings Linz in Österreich war, erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.