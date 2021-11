Penny DEL: Straubing Tigers vs. Fischtown Pinguins Bremerhaven wegen Corona verlegt

„Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei Alfred Prey und Hauke Hasselbring von der Geschäftsleitung der Fischtown Pinguins für ihr Verständnis und ihre Solidarität bedanken. In diesen Zeiten wird der Zusammenhalt der Klubs in der DEL deutlich und ich freue mich sehr, dass uns die Fischtown Pinguins mit der Verlegung einen fairen Wettkampf ermöglichen“, sagte Jason Dunham, der Sportliche Leiter der Tigers. (Die Tabellen der PENNY DEL)