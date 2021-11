Eishockey: DEL zurück bei ServusTV

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) kehrt zurück zu ServusTV. Der Free-TV-Sender aus dem Red-Bull-Kosmos wird in den kommenden drei Jahren in Partnerschaft mit der Telekom ausgewählte Spiele am Sonntag live übertragen - beginnend am 5. Dezember mit dem Duell der Nürnberg Ice Tigers gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.