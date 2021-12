DEL: Wolfsburg verlängert mit Urgestein Furchner

Die Grizzlys Wolfsburg aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Urgestein und Kapitän Sebastian Furchner um eine weitere Spielzeit verlängert. Das teilten die Niedersachsen am Montag mit. Furchner, der es in der DEL bereits auf 1101 Partien bringt, geht damit in seine 21. Saison in der höchsten deutschen Spielklasse. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen.