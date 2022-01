Eishockey: DEL erlaubt Ligaspiele während Olympia

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) wird die Olympia-Pause wie erwartet nutzen, um die Termin-Not aufgrund der vielen Spielausfälle zu lindern. In der eigentlich vom 29. Januar bis 22. Februar angedachten spielfreien Zeit können Teams sich untereinander auf einen Spieltermin verständigen, die Liga würde dem zustimmen. Darauf verständigten sich am Dienstag die DEL-Verantwortlichen mit den 15 Klubs in einer Videokonferenz.