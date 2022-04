Eishockey, DEL: Haie in den Pre-Playoffs, Bremerhaven im Viertelfinale

Dort treffen sie erneut auf die Oberbayern. In der ersten Partie am Dienstag hat Köln Heimrecht, das zweite Spiel (7. April) der Best-of-Three-Serie findet ebenso in Ingolstadt statt wie das mögliche Entscheidungsspiel (8. April). In der zweiten Begegnung der Pre-Play-off-Runde spielen die Nürnberg Ice Tigers und die Düsseldorfer EG um einen Platz im Viertelfinale.