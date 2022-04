DEL-Schock: Sebastian Furchner meldet sich nach Kopf-Crash aus Krankenhaus

Der 54-malige Nationalspieler hatte vor zweieinhalb Wochen angekündigt, nach 20 Jahren in der DEL nach dem Saisonende seine Schlittschuhe an den Nagel zu hängen - wegen chronischer Schmerzen und Nervenproblemen in den Beinen und Füßen. Er wolle sich „nicht einfach durchschlagen, denn ich will das Spiel, das ich liebe, nicht betrügen“, sagte er vor dem Playoff-Start dem SID.