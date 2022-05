Eishockey: Braun wechselt nach Wolfsburg

Stürmer Laurin Braun wechselt vom Absteiger Krefeld Pinguine zu den Grizzlys Wolfsburg. Nach seinen Stationen in Berlin, Ingolstadt und am Niederrhein mit 585 Partien (78 Tore, 139 Assists) sind die Grizzlys bereits der vierte Verein in der Deutschen Eishockey Liga für Braun (31).