DEL: Nächster Abgang bei den Grizzlys - Chris DeSousa wechselt zum EHC

„Ich habe mich für einen Wechsel nach München entschieden, weil alles zusammenkommt, was ich mir vorgestellt habe“, sagte DeSousa: „Ich habe viele großartige Dinge über die Organisation gehört. Wir haben eine sehr starke Mannschaft und wollen nun gemeinsam in der DEL und auch der Champions League angreifen.“ DeSousa spielte nur ein Jahr in Wolfsburg.