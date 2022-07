DEL: Adler Mannheim - Larkin fehlt zum DEL-Saisonstart

Die Adler Mannheim müssen beim Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ohne Thomas Larkin auskommen. Der Verteidiger hat sich einer Handoperation unterzogen und kann frühestens im Oktober ins Spielgeschehen zurückkehren. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Die Saison 2022/23 beginnt am 15. September.