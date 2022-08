Iserlohn verpflichtet lettischen Nationalspieler Daugavins

Der 34-Jährige soll am Dienstag die erforderlichen medizinischen Untersuchungen absolvieren und am Mittwoch ins Training einsteigen. Insgesamt erzielte Daugavins in über 800 Profi-Spielen knapp 500 Scorerpunkte und führte das lettische Nationalteam mehrfach als Kapitän aufs Eis.