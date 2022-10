DEL: Red Bull München stürzt Ingolstadt von Platz 1 - Eisbären Berlin siegen wieder

Am Tabellenende kommen die Iserlohn Roosters einfach nicht in Tritt. Beim 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) den früheren Vizemeister Grizzlys Wolfsburg gingen die Sauerländer schon zum sechsten Mal nacheinander geschlagen vom Eis, während die formstarken Gäste ihren vierten Sieg in Folge einfuhren. (Spielplan und Ergebnisse der DEL)