"Schock": Eishockey-Karriereende mit 25

Am vergangenen Samstag habe der Defensivspieler Sportdirektor Stephane Richer über seine Entscheidung informiert, hieß es weiter in der Mitteilung. Sein Vertrag sei demnach aufgelöst worden, Guhle befinde sich bereits wieder in seiner Heimat. Es sei "ein Schock" gewesen, sagte Richer. Der Sportdirektor betonte, "dass Brendans Entschluss nicht mit seiner Verletzung aus dem Sommer zusammenhängt".