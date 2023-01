DEL: Ingolstadt bindet Nationalspieler Hüttl bis 2026

Das gab der Tabellendritte am Mittwoch bekannt. Verteidiger Hüttl, der beim Deutschland-Cup im Rahmen der Vorbereitung auf die WM im Frühjahr 2022 sein Debüt in der Nationalmannschaft gefeiert hatte, spielt seit 2021 für den ERC und kommt in der aktuellen Saison auf 16 Scorerpunkte in 41 Spielen.