DEL: Mannheim verliert im Rennen um Platz zwei

Der achtmalige deutsche Meister Adler Mannheim hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Kampf um Platz zwei nach zuletzt vier Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Gegen die Düsseldorfer EG unterlagen die Adler mit 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) in der Verlängerung und bleiben hinter dem souveränen Tabellenführer Red Bull München und dem ERC Ingolstadt Dritter. (DATEN: Alle Infos zur DEL)