Auch Barta im 1000er-Klub - Niederlage mit der DEG

Nur zwei Tage nach Moritz Müller ist auch Alexander Barta in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) dem 1000er-Klub beigetreten, hat dabei aber eine Enttäuschung erlebt. Mit der Düsseldorfer EG unterlag der frühere Nationalspieler Spitzenreiter Red Bull München am Sonntagnachmittag in seinem Jubiläumsspiel mit 1:2 (1:1, 0:0, 0:1).