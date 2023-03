DEL: Favorit München gelingt Anschluss durch Kantersieg

Topfavorit Red Bull München hat in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf eindrucksvolle Weise den wichtigen ersten Sieg eingefahren.

Gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven gewann der Hauptrundensieger das dritte Viertelfinale mit 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) und verkürzte auf 1:2. Anstatt der Matchbälle gegen sich haben die Münchner am Mittwoch bei den Pinguins die Chance, in der Best-of-seven-Serie auszugleichen.

Die Straubing Tigers unterlagen im dritten Spiel den Grizzlys Wolfsburg. In der engen Serie verloren die Tigers beim 1:2 (1:1, 0:1, 0:0) zum zweiten Mal in Folge und liegen damit nun auch in der Serie 1:2 hinten. Den entscheidenden Treffer erzielte Jean-Christophe Beaudin Ende des zweiten Drittels (40.).