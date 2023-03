DEL mit steigenden Zuschauerzahlen in den Arenen und im TV

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) verzeichnet kurz vor den Play-offs steigende Zuschauerzahlen in den Arenen und bei den Live-Übertragungen. „Am Anfang hatten wir Probleme, die Leute nach Corona wieder zurückzuholen. Aber das hat sich nach der November-Pause extrem verbessert“, sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke in einer Presserunde am Mittwoch, „wir sind auf dem Weg, 2,4 bis 2,5 Millionen Besucher in der Hauptrunde zu erreichen. Der Schnitt ist auch wieder über 6000 gestiegen.“