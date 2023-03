DEL: München gelingt in Bremerhaven der Ausgleich

Titelfavorit Red Bull München ist nach seinem Fehlstart ins Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) der Ausgleich gelungen. Der Hauptrundensieger gewann am Mittwoch bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:1 (1:1, 0:0, 2:0), damit steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2.

"Sie haben es uns superschwer gemacht. Wir konnten zum Glück die Tore machen", sagte Münchens Stürmer Yasin Ehliz bei MagentaSport. Für Pinguins-Trainer Thomas Popiesch sorgten die Special Teams für den Unterschied. "Die Kleinigkeiten entscheiden so ein Spiel."

Am Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) hat München in eigener Halle die Chance, erstmals in Führung zu gehen und sich gleichzeitig zwei Matchbälle zu erspielen. Die Red Bulls hatten die ersten beiden Spiele gegen den Außenseiter verloren, sich zuletzt aber durch ein 7:1 zurückgemeldet.