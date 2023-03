DEL: Red Bull München legt Fehlstart ins Viertelfinale hin

Topfavorit Red Bull München hat einen Fehlstart in das Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hingelegt.

Der Hauptrundensieger verlor überraschend sein Heimspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 1:3 (0:0, 0:1, 1:2). Spiel zwei der Serie „best of seven“ wird am Freitag in Bremerhaven ausgetragen, vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig.