DEL: Jahnke von Nürnberg nach Iserlohn

Die Iserlohn Roosters verstärken nach einer enttäuschenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihre Offensive. Stürmer Charlie Jahnke kommt vom Ligarivalen Nürnberg Ice Tigers und will in Iserlohn seine Form wiederfinden. Der 25-Jährige bestritt bei den Franken in der vergangenen Saison verletzungsbedingt nur 13 Spiele (1 Scorerpunkt).