DEL-Playoffs: Grizzlys lassen München verzweifeln

Die Adler Mannheim haben auf fremdem Eis wieder in die Spur gefunden, Red Bull München dagegen droht im Play-off-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Kontrolle zu verlieren.

Mannheim gewann das enge dritte Spiel seiner Serie beim ERC Ingolstadt mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) und ging damit wieder in Führung: Nach zwei Auswärtssiegen und einer Heimniederlage steht es 2:1 für die Adler.

Für München dagegen setzte es gleich den nächsten Rückschlag. Der Hauptrundensieger unterlag den Grizzlys Wolfsburg in eigener Halle mit 3:5 (0:0, 2:4, 1:1), nach dem Auftaktsieg war es nun schon die zweite Niederlage in Folge. Für den Einzug ins Finale sind in den Best-of-seven-Serien vier Siege notwendig, weiter geht es am Donnerstag in Wolfsburg (18.45 Uhr im SPORT1-Liveticker) und Mannheim (19.15 Uhr im SPORT1-Liveticker).

In Ingolstadt bescherte ein herausragender Spielzug den Gastgebern die Führung: Aus bedrängter Position hinter dem eigenen Tor kombinierte sich der ERC in die gegnerische Hälfte, Stefan Matteau (27.) vollendete. Der Torschütze war allerdings noch gar nicht durchgesagt, da hatten die Adler schon ausgeglichen. Matthias Plachta (27.) traf nur 18 Spielsekunden später zum 1:1, noch vor der Drittel-Pause legte Jordan Szwarz (35.) dann nach.

München verzweifelt an Grizzlys-Bollwerk

Die Adler mussten am Dienstagabend auf David Wolf verzichten, der gesperrte Stürmer kann frühestens in einem möglichen sechsten Spiel der Serie wieder eingreifen: In Spiel zwei (3:6) hatte er die Nerven verloren und wild auf Ingolstadts Daniel Pietta eingeschlagen.