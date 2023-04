Wechsel nach München? Bittner lässt Grizzlys-Zukunft offen

Nationalspieler Dominik Bittner hat nach dem Halbfinal-Aus mit den Grizzlys Wolfsburg in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Bekenntnis zu den Niedersachsen vermieden. "Was meine persönliche Zukunft betrifft, das wird sich in den nächsten Tagen zeigen", sagte der Verteidiger nach dem 2:7 seines Teams im siebten und entscheidenden Halbfinalduell mit Hauptrundensieger Red Bull München bei MagentaSport.