DEG verlängert mit Goalie Haukeland bis 2030

Die Düsseldorfer EG hat nach eigenen Angaben ein „Statement für die Zukunft“ gesetzt und kurz nach dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) Torhüter Henrik Haukeland langfristig an sich gebunden. Der Vertrag mit dem Norweger wurde um gleich sechs Jahre bis 2030 verlängert, das gab die DEG am Sonntag bekannt.