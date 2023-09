DEL: Kölner Haie bleiben an der Spitze

Dank eines starken Schlussdrittels haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen und die Tabellenführung behauptet. Der achtmalige Meister schlug den ERC Ingolstadt 4:1 (0:0, 0:1, 4:0), nach dem ersten Wochenende steht die Optimalausbeute von sechs Punkten zu Buche. Einzig Titelverteidiger Red Bull München kann am Abend mit einem deutlichen Sieg bei Adler Mannheim noch vorbeiziehen.

Auch die Schwenninger Wild Wings feierten den zweiten Erfolg und dominierten dabei die Iserlohn Roosters klar. Die Gäste setzten sich am Sonntag am Seilersee mit 7:2 (5:0, 1:2, 1:0) durch, sieben verschiedene Torschützen trafen.

Andrew Rowe brachte Ingolstadt in Köln in Führung (30.), doch im Schlussdrittel drehte der KEC auf - und das Spiel. Louis-Marc Aubry (49.), Gregor MacLeod (54.), Nicholas Bailen (56.) und Andreas Thuresson (58.) erzielten die Tore. MacLeod war an drei Treffern beteiligt.