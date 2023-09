DEL: Mannheim nach Sieg im Spitzenspiel Tabellenführer

Die Adler Mannheim haben das Spitzenspiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen und damit die Tabellenführung erobert. Die Mannschaft von Trainer Johan Lundskog setzte sich am 6. Spieltag in der Kölner Lanxess Arena mit 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) gegen den vorherigen Spitzenreiter Kölner Haie durch und zog mit 15 Punkten am Rivalen (13) vorbei.