Nach Pleite im Rheinderby: Haie zurück an der Spitze

Nach der Pleite im Rheinderby gegen die Düsseldorfer EG sind die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) an die Tabellenspitze zurückgekehrt. Bei den Iserlohn Roosters gewann das Team von Trainer Uwe Krupp dank eines starken Schlussdrittels 6:3 (1:1, 0:1, 5:1) und zog mit 13 Punkten wieder an Adler Mannheim (12) vorbei.