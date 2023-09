Nach Warsofsky-Ausfall: Augsburg holt Rantakari

Unmittelbar vor dem Saisonstart in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Augsburger Panther auf den Ausfall von Kapitän Dave Warsofsky reagiert und den Finnen Otso Rantakari (29) verpflichtet. Der Verteidiger soll nach Klubangaben „idealerweise bereits an diesem Wochenende“ spielen, Augsburg ist am Freitag (19.39 Uhr/MagentaSport) bei den Grizzlys Wolfsburg zu Gast.