DEL: 10:2! Eisbären festigen Tabellenführung mit Schützenfest

Mit einem regelrechten Schützenfest hat DEL -Rekordchampion Eisbären Berlin in der Deutschen Eishockey Liga seine Tabellenführung gefestigt. Das Hauptstadt-Team feierte bei den Nürnberg Ice Tigers durch ein 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)-Kantersieg seinen höchsten Saisonsieg und baute an der Spitze seinen Vorsprung auf fünf Punkte aus. Titelverteidiger Red Bull München setzte bei Abstiegskandidat Iserlohn Roosters seine Aufholjagd durch den vierten Sieg nacheinander mit 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) fort.

Zu Berlins ersten Jägern allerdings schwangen sich vorerst mit jeweils fünf Punkten Rückstand die Straubing Tigers und die Adler Mannheim auf. Straubing zog durch ein 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) gegen die Schwenninger Wild Wings ebenso am spielfreien Verfolger-Duo Fischtown Pinguins Bremerhaven und Grizzly Wolfsburg vorbei wie Mannheim, das nach drei Niederlagen in Serie durch ein 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) gegen die Löwen Frankfurt wieder in die Erfolgsspur zurückkehrte.