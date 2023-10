Eishockey: Münchner Lutz wechselt in US-Juniorenliga

Red Bull München ermöglicht Eishockey-Talent Julian Lutz ein Jahr Auslandserfahrung in den USA. Der deutsche Meister gibt den 19 Jahre alten Stürmer für die kommende Saison frei, Lutz schließt sich den Green Bay Gamblers aus der Juniorenliga USHL an. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch bekannt.