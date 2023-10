Vierter Stürmer-Ausfall! Loibl fehlt Mannheim mindestens sechs Wochen

Nächster Ausfall bei Adler Mannheim: Nationalspieler Stefan Loibl hat sich unter der Woche im letzten Vorrundenspiel in der Champions Hockey League beim HC Kosice in der Slowakei (4:1) eine Beinverletzung zugezogen und fehlt dem Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mindestens sechs Wochen. Das gaben die Adler am Freitag bekannt.