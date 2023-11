DEL: Eisbären Berlin wieder siegreich - Straubing hält Anschluss

Die Eisbären Berlin sind zurück in der Erfolgsspur. Nach einem 0:1 am vergangenen Spieltag gegen die Kölner Haie setzte sich der Rekordmeister am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 4:1 (0:0, 1:1, 3:0) beim ERC Ingolstadt durch. Im letzten Drittel machten die Eisbären dank Yannick Veilleux, Tobias Eder sowie Manuel Wiederer den Sieg klar und festigten mit 39 Punkten die Tabellenführung.