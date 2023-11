DEL: Spitzenreiter Berlin verliert turbulentes "Bärenduell"

Tabellenführer Eisbären Berlin hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine empfindliche Heimniederlage kassiert. Der Rekordmeister verlor das turbulente „Bärenduell“ gegen die Grizzlys Wolfsburg nach einem völlig verpatzten Start mit 6:9 (1:4, 0:2, 5:3). Das erste Saisonduell hatte Berlin noch 5:0 gewonnen.

Das Team von Trainer Serge Aubin, der am Freitag seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert hatte, verschlief den Start komplett: Ex-Eisbär Matthew White (2.) in Unterzahl und Justin Feser (3.) schossen die Gäste schnell in Fürung, Darren Archibald und Chris Wilkie (jeweils 15.) erhöhten innerhalb von neun Sekunden gar auf 4:0.