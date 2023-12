DEL: Berlin und Nürnberg stoppen Negativserien

Die Eisbären Berlin haben ihren Negativlauf in der Deutschen Eishockey Liga gestoppt. Gegen die Löwen Frankfurt gewann der DEL-Rekordmeister dank eines starken Schlussspurts 3:1 (0:0, 0:1, 3:0), zuvor war das Team von Trainer Serge Aubin dreimal sieglos geblieben. Die Straubing Tigers verteidigten ihre Tabellenführung durch ein 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung bei Vizemeister ERC Ingolstadt.

Berlin, durch Frankfurts Julian Napravnik (32.) in Rückstand geraten, drehte erst im letzten Drittel auf. Dank eines Hattrick von Yannick Veilleux (46./51./60) schoben sich die Eisbären in der Tabelle vorbei an Bremerhaven auf Platz zwei, einen Punkt hinter Straubing.