DEL: Schwenningen verlängert mit Trainer Walker bis 2026

Der Kanadier, elf Jahre lang als Spieler der Eisbären Berlin sowie fünf Spielzeiten als Co-Trainer in Mannheim und München in der DEL, startete als Chefcoach der Wild Wings gleich durch: Die Schwenninger liegen als Tabellensechster nach knapp der Hälfte der Hauptrunde auf Play-off-Kurs - und damit in ungewohnten Tabellenregionen: Seit der Rückkehr in die DEL vor zehn Jahren erreichten die Schwarzwälder lediglich einmal die Vor-Play-offs.