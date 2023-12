Eishockey: Die TV-Zukunft der DEL nach dem Servus-TV-Aus ist geklärt

Auch im neuen Jahr sind ausgewählte Spiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) im Free-TV zu sehen. Die Deutsche Telekom hat als Rechtehalter zum 1. Januar 2024 eine Sublizenz an den neuen Sender DF1 vergeben. Der Schritt war nötig geworden, da der bisherige Partner ServusTV seinen Sendebetrieb in Deutschland einstellt.

Die Vereinbarung mit DF1 läuft bis zum Ende der Saison 2027/28 und umfasst in der Hauptrunde ein Live-Spiel pro Woche, in der Regel wird dieses sonntags ausgestrahlt. In den Play-offs wird ein Live-Spiel pro Runde übertragen, bis zu 21 Partien sind im Paket.